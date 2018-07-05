"غرفة الرياض" تعلن عن توفر "618" وظيفة بالقطاع الخاص

طرحتها 12 شركة وتغطي عدداً من المجالات الإدارية والفنية

أعلنت غرفة الرياض، عن توفر "618" وظيفة بعدد من شركات القطاع الخاص، ترغب في شَغلها بالكفاءات المؤهلة من الجنسين؛ وذلك عبر مركز التدريب والتوظيف بغرفة الرياض، وستجرى المقابلات الخاصة بهذه الوظائف خلال الفترة من الأحد 8 يوليو، وتستمر حتى الخميس 12 يوليو الحالي.

وتغطي الوظائف عدداً من المجالات الإدارية والفنية، وهي مخصصة لحملة البكالوريوس والدبلوم "تسويق ومحاسبة" والحاصلين على الثانوية والمتوسطة، وبرواتب تتراوح ما بين 4000 إلى 5000 ريال، ويبلغ عدد الشركات التي قامت بطرح هذه الوظائف "12" شركة هي: (أسواق السدحان، درعة للتجارة، صناعات العيسى، التيرف، ذي فاكتوري للأثاث، نخبة العود، تالنت السعودية، الخطوط السعودية للتموين، أسواق التميمي، كدن، مجموعة سلمان بن سعيدان للعقار، وبيت الكهرباء).

وأوضح نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس لجنة الموارد البشرية وسوق العمل بغرفة الرياض المهندس منصور الشثري قائلاً: إن طرح هذه الوظائف يأتي في إطار جهود الغرفة ودورها في توفير فرص العمل للسعوديين والسعوديات بالقطاع الخاص؛ مشيراً إلى ما ظلت تقوم به الغرفة من دور في هذا الجانب، وما تقوم به من نشاط وما تنظمه من فعاليات في مجال التوظيف والتأهيل والإرشاد المهني للباحثين عن العمل؛ استجابة لاهتمامات الدولة وتوجهاتها لتوظيف الشباب السعودي من الجنسين.

كما نوّه بمشاركة منشآت القطاع الخاص وتجاوبها مع توجهات الغرفة لتوفير فرص عمل للسعوديين؛ داعياً الشباب والشابات إلى الاستفادة من الفرص الوظيفية التي طرحتها هذه الشركات؛ مؤكداً حرص الغرفة على تسخير كافة قدراتها لتأهيل وتدريب وتشغيل كافة طالبي العمل المتقدمين لها.