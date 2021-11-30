نجوم كرة القدم السعودية يشاركون في فعاليات اليوم العالمي للسكري

للتوعية بالمرض وأهمية القياسات الصحية

نظمت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة مساء الأحد، برعاية مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزة مطير، مهرجانا كرويا توعويا جمع بين نجوم لاعبي الاتحاد السعودي لكرة القدم وأبطال صحة مكة المكرمة، ضمن فعاليات اليوم العالمي للسكري (اعرف ارقامك).

وذكر المتحدث الرسمي بصحة منطقة مكة المكرمة حمد بن فيحان العتيبي، أن هذه الفعالية جاءت بالشراكة مع فريق أنا صحي التطوعي، بالتعاون مع مكتب وزارة الرياضة بالعاصمة المقدسة، ومجموعة شركة البشري الطبية.

حيث أقيمت المباراة بملعب الأسطورة بمكة المكرمة، واشتلمت الفعالية على أركان توعوية للتعريف بأهمية القياسات الصحية؛ لأهم الأرقام الصحية، بما فيها مؤشرات السكري، بالإضافة إلى ركن أخذ قياسات السكر للحضور، وتقديم النصائح عن كيفية التعامل مع ارتفاع وانخفاض السكر بالدم، بالإضافة إلى أهمية ممارسة الرياضة والعيش بنمط وسلوك صحي لتجنب الإصابة بالسكري للأصحاء والمحافظة على المعدل الطبيعي للسكري للمرضى.

وأوضح "العتيبي" أن الفعالية شهدت مشاركة إدارة التواصل والعلاقات والتوعية الصحية بركن خاص للتوعية عن الانفلونزا الموسمية وضرورة تلقى اللقاح الخاص بها لتخفيف الأعراض المصاحبة لها، وقد جرى في نهاية الفعالية تكريم الفرق المشاركة والمنظمين والجهات المشاركة، شاكراً المجتمع المكي لحضوره وتفاعله ونشره للمعلومات الصحية التوعوية المفيدة.