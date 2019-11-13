وزير المالية يدشن أكاديمية "الزكاة والدخل"

شهد توقيع مذكرتين مع "OECD" ومسك

دشن وزير المالية ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل محمد بن عبدالله الجدعان، اليوم، أكاديمية الزكاة والدخل الهادفة إلى تطوير موظفي الهيئة ورفع كفاءة الأداء في مجالي الزكاة والضريبة، وذلك خلال افتتاحه مؤتمر الزكاة والضريبة.

وشهد توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للزكاة والدخل ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "OECD"، التي ترمي إلى التعاون في تطوير الدورات الأكاديمية المتخصصة في مجال الضريبة لموظفي الهيئة، والتعاون في تقديم ورش العمل والبرامج المتخصصة لمنسوبي المؤسسات الحكومية في دول مجلس التعاون والدول العربية، والتعاون في تطوير دورات وورش عمل لزيادة الوعي الضريبي للقطاع الخاص، إضافة إلى التعاون في بناء القدرات ونقل المعرفة على المستوى المحلي والإقليمي لدعم الدول المجاورة في المجال الضريبي.

وقد وقعت الهيئة العامة للزكاة والدخل مذكرة تفاهم مع أكاديمية مسك التابعة لمؤسسة محمد بن سلمان الخيرية "مسك الخيرية"؛ من أجل التعاون في توفير برامج تدريبية لمنسوبي الهيئة في مجالات التكنولوجيا والإعلام الرقمي الإبداعي، وتنمية المهارات القيادية.

ويأتي توقيع هذه المذكرات سعياً من الهيئة العامة للزكاة والدخل في تطوير منظومة العمل لديها.