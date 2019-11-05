ولي العهد يستعرض مع الرئيس هادي ورئيس المجلس الانتقالي المستجدات على الساحة اليمنية

ثمن الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق الرياض

اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم، مع الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية.

وجرى خلال الاجتماع استعراض تطورات الأوضاع على الساحة اليمنية، مثمناً سموه الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي.

كما اجتمع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم، مع رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي.

وجرى خلال الاجتماع استعراض المستجدات على الساحة اليمنية، مقدراً سموه ما بُذِل للتوصل إلى اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي.