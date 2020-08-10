انطلاق فعاليات قمة الرياض العالمية للصحة الرقمية غداً

تأتي على هامش عام الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين

تنطلق يوم غدٍ، فعاليات قمة الرياض العالمية للصحة الرقمية، بتنظيم من الشؤون الصحية في وزارة الحرس الوطني، والمركز السعودي للشراكات الإستراتيجية الدولية بالتعاون مع الأمانة السعودية لمجموعة العشرين.

وتعـد هذه القمة التي تستمر يومين، جزءاً من برامج المؤتمرات الدولية المنعقدة على هامش عام الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين.

تأتي قمة الرياض للصحة الرقمية بالتزامن مع تفشي الجائحة العالمية COVID-19، إذ حرصت القمة في هذا الجانب على تحقيق أهداف تدعم الصحة الرقمية؛ للكشف عن COVID-19 ومراقبته والوقاية منه، وتمكين دور الصحة الرقمية من تخفيف تأثير COVID-19 في نظام الرعاية الصحية.





وستكون هذه القمة الافتراضية للصحة الرقمية منصة انطلاق لأن تكون تكنولوجيا الصحة الرقمية والابتكار حجر الزاوية في نظام رعاية صحية عالمي مرن في المستقبل.

وسيشارك في قمة الرياض للصحة الرقمية عدد كبير من المتحدثين الدوليين؛ لمناقشة الدور المحوري الذي تؤديه الصحة الرقمية في محاربة الأوبئة، وطرق التصدي للجوائح الصحية.