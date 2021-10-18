"الأرصاد" ينبه من سحب رعدية ممطرة على عسير

مصحوبة بنشاط للرياح السطحية تؤدي إلى تدني الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا عن تكوّن سحب رعدية ممطرة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على مدينة أبها، ومحافظات: (أحد رفيدة، والحرجة، والنماص، وبلقرن، وتنومة، وخميس مشيط، وظهران الجنوب).

وأوضح المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ٦ مسًاء.