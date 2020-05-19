مدير تعليم جازان: ولي العهد يمثل القائد الملهم الذي يبعث التفاؤل للجميع

رفع التهنئة للقيادة بمناسبة الذكرى الثالثة لبيعة ولي العهد

رفع مدير عام التعليم بمنطقة جازان الدكتور إبراهيم بن محمد أبوهادي باسمه واسم منسوبي ومنسوبات التعليم بالمنطقة التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظهما الله - وذلك بمناسبة الذكرى الثالثة لبيعة سمو ولي العهد.

وتفصيلاً، أوضح "أبوهادي" أن ولي العهد حفظه الله يمثل القائد الملهم الذي استطاع بحكمته وعظيم أعماله وبكلماته المحفزة وطموحه اللا محدود أن يبعث شعورًا بالتفاؤل لدى الجميع وأن يعطي دافعًا للجميع لبذل المزيد من الجهد لخدمة هذا الوطن الغالي وتحقيق رؤية المملكة 2030.

وأضاف: أن المملكة في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين تشهد تطورًا كبيرًا على جميع الأصعدة، حيث تحظى جميع القطاعات بدعم من القيادة الرشيدة لتتواصل مسيرة النماء بشكل متوازٍ في كل القطاعات، والتي أثمرت عن تميز للمملكة على المستويين الإقليمي والدولي وأصبحت نموذجًا يُحتذى به في إدارة جميع الملفات الأمنية والسياسية والاقتصادية والصحية وغيرها.

وأشار "أبوهادي" إلى الدعم الكبير الذي يجده قطاع التعليم من سموه الكريم، حيث يشهد قفزات تاريخية في هذا العهد الميمون ودائمًا ما يكون التعليم ومستقبل الأجيال حاضرًا في حديث سموه الكريم، مؤكدًا أن الجميع يثق في رؤيته الطموحة "حفظه الله" والتي ستقود التعليم بالمملكة ليكون بين أفضل أنظمة التعليم في جميع أنحاء العالم.

واختتم "أبوهادي" حديثه داعيًا الله أن يحفظ بلادنا الغالية وقيادتها الحكيمة التي جعلت سلامة ورفاهية الإنسان أولاً وأن يديم عليها الأمن والعزة والرخاء.



