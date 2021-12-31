لبنان .. ضبط 9 ملايين حبة كبتاغون في مرفأ بيروت كانت وجهتها إلى إحدى دول الخليج

مصادر: حزب الله يستخدم تجارة الكبتاغون لتمويل مشاريعه بعد نقص التمويل الإيراني

قالت وسائل إعلامية محلية لبنانية، إنه تم ضبط 9 ملايين حبة كبتاغون في مرفأ بيروت كانت وجهتها إلى إحدى دول الخليج.

وطبقاً لمراسلة قناة "الإخبارية" في بيروت، أن كمية حبوب الكبتاغون التي تقدر بـ 9 ملايين حبة تم ضبطها في مرفأ بيروت كانت وجهتها إلى إحدى دول الخليج .

وأكدت مصادر أن حزب الله يستخدم تجارة الكبتاغون لتمويل مشاريعه بعد نقص التمويل الإيراني.