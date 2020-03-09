وفاة مسؤول في الحرس الثوري الإيراني بـ "كورونا"

"تذري" سبق له العمل ضمن جهاز الاستخبارات

أعلنت إيران، اليوم الإثنين، وفاة النائب السابق في الدائرة السياسية بالحرس الثوري الإيراني فرزاد تذري؛ بعد أيام من إصابته بفيروس "كورونا".

ووفق وكالة "تسنيم" الإيرانية، تُوفي تذري في مشفى "بقية الله" في طهران بعد أيام من إصابته بفيروس "كورونا"؛ مشيرة إلى أن "تذري" عمل سابقاً في جهاز الاستخبارات التابع للحرس الثوري، وكان نشطاً في إقليم سيستان وبلوشيستان جنوب شرقي إيران.

وأضاف الوكالة الإيرانية، أن "فرزاد تذري" أحد مؤسّسي مجلة "صبح صادق" الأسبوعية التي تصدرها ممثلية المرشد الإيراني علي خامنئي في الحرس الثوري.