"الأرصاد" تنبّه لسحب رعدية على نجران

تشمل "بدر الجنوب وحبونا" حتى 7 مساء

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم من سحب رعدية على منطقة نجران، تصحب بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية.

وذكرت "الهيئة" أن التنبيه يشمل محافظتي بدر الجنوب، وحبونا، ويستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة سحب رعدية نجران

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22 أغسطس 2020 - 3 محرّم 1442 01:09 PM

تشمل "بدر الجنوب وحبونا" حتى 7 مساء

"الأرصاد" تنبّه لسحب رعدية على نجران

وكالة الأنباء السعودية (واس)

نجران

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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم من سحب رعدية على منطقة نجران، تصحب بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية.

وذكرت "الهيئة" أن التنبيه يشمل محافظتي بدر الجنوب، وحبونا، ويستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

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الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة سحب رعدية نجران

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