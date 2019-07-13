حكاية حادث.. مواطن انشغل بهاتفه لثوانٍ فاصطدم بشاحنة

وثّق فيديو بعد سلامته.. وطالب بنشره للعظة لكل السائقين

نشر أحد المواطنين مقطع فيديو قصيرًا، يتحدث فيه عن الفترة الزمنية التي استغرقها في انشغاله بالرد على رسالة وارتطام مركبته بمؤخرة شاحنة في حادث كاد أن يودي بحياته بسبب "الجوال".

وأوضح المواطن، الذي لم يكشف عن اسمه، أنه أراد العظة والعبرة، مشيراً إلى أن سبب الحادث المروري الذي أنجاه الله منه كان انشغاله بالرد على رسالة وصلته.

وذكر أنه حين كتب ثلاث كلمات فقط رفع رأسه عن شاشة الهاتف ليجد نفسه مصطدمًا بمؤخرة الشاحنة.

وأكد موثق المقطع أنه يشعر منذ وقوع الحادث بأنه داخل ما يشبه "الحلم" ولازال لم يستوعب بعد ما حدث، حيث كانت "غمضة عين" هي التي أنزل فيها رأسه لهاتفه.

وناشد كل من يستخدم الهاتف النقال أو ينشغل عن القيادة ولو لحظات بالتوقف عن ذلك حتى لا يحدث ما لا يحمد عقباه.