"الأرصاد": أمطار متوسطة إلى غزيرة وتساقط البرد على جازان

مصحوبة برياح سطحية وتدني مدى الرؤية.. تستمر حتى الـ8 مساءً

نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول.

وتشمل الحالة محافظات: الدائر، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وذكر المركز أن الحالة ستستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.