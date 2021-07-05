مصر أنتجت مليون جرعة من لقاح "سينوفاك"

أكملت بناء منشأة لتصنيع الأمصال

أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم (الاثنين)، أن مصر نجحت في إنتاج مليون جرعة من لقاح فيروس "كورونا" المستجد حتى اللحظة الراهنة.

وأوضح "مدبولي" في مؤتمر صحفي أن وردية العمل الواحدة في مصنع "فاكسيرا" تنتج 300 ألف جرعة من اللقاح.

وأضاف أن مصر تحصل حالياً على ضعف المواد الخام التي كان متفقًا عليها لتصنيع لقاح فيروس كورونا "فاكسيرا – سينوفاك"، لإنتاج 80 مليون جرعة مع نهاية العام الحالي بدلاً من 40 مليون جرعة.

وبين رئيس الوزراء المصري أن مصنع اللقاحات الموجود في مدينة 6 أكتوبر جاهز لتصنيع 3 ملايين جرعة يومياً من أي لقاح، وليس اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" المستجد.