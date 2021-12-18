الحالة الصحية لمصابي مقهى الخُبر جيدة.. والكشف هندسياً على المبنى

إغلاق المجمع الذي يقع به المقهى لسلامة الزائرين واستكمال الإجراءات

أكّدت مصادر أن الحالات الصحية للمصابين من جرّاء حادث انهيار جزء علوي "واجهة" إحدى مقاهي مدينة الخُبر جيدة، وتتماثل للشفاء بعد نقلهم إلى مستشفى الملك فهد الجامعي "التعليمي".

وقالت المصادر لـ"سبق"، إن الجهات المعنية أغلقت المنطقة التي يقع فيها المقهى، وهو يقع في مجمع مقاهٍ ومطاعم لإكمال الإجراءات اللازمة ولسلامة الزائرين، وإشعار مكتب هندسي ومختص للوجود والكشف عن أسباب الحادث "الانهيار" بعد إجراء الفحوصات الكاملة على المبنى.

وكان قد انهار جزءٌ علوي لأحد المقاهي في مدينة الخُبر، مساء أمس؛ نتجت عنه عدة إصابات، وباشرت الجهات الأمنية موقع الحادث.

وفور وقوع الحادث وجّه الأمير سعود بن نايف، أمير المنطقة الشرقية، وبمتابعة من الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة الشرقية، بتقديم سبل الرعاية الصحية كافة للمصابين في الحادث الذي نتجت عنه إصابة 5 حالات؛ منهم ثلاث نساء ورجل وطفل، جميعهم مواطنون، بإصاباتٍ متفرقة.

ووجّه أمير الشرقية، مدير عام الدفاع المدني بالمنطقة اللواء عجاب الحربي؛ برفع نتائج التحقيقات حول الحادث بعد استكمال الإجراءات اللازمة، والتأكّد من سلامة المبنى الإنشائية.