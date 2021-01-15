خلال يوم واحد.. إسبانيا تسجل 40,197 إصابة جديدة بكورونا

في حين بلغ إجمالي الوفيات 53,314 حالةً

سجلت إسبانيا خلال الساعات الـ 24 الماضية 40,197 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19) و235 حالة وفاة.

وأشارت وزارة الصحة الإسبانية اليوم، إلى ارتفاع إجمالي الإصابات ليصل إلى 2,252,164 إصابةً، في حين بلغ إجمالي الوفيات 53,314 حالةً.

إسبانيا فيروس كورونا الجديد

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15 يناير 2021 - 2 جمادى الآخر 1442 10:43 PM

في حين بلغ إجمالي الوفيات 53,314 حالةً

خلال يوم واحد.. إسبانيا تسجل 40,197 إصابة جديدة بكورونا

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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سجلت إسبانيا خلال الساعات الـ 24 الماضية 40,197 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19) و235 حالة وفاة.

وأشارت وزارة الصحة الإسبانية اليوم، إلى ارتفاع إجمالي الإصابات ليصل إلى 2,252,164 إصابةً، في حين بلغ إجمالي الوفيات 53,314 حالةً.

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إسبانيا فيروس كورونا الجديد

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