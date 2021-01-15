





2

في حين بلغ إجمالي الوفيات 53,314 حالةً

خلال يوم واحد.. إسبانيا تسجل 40,197 إصابة جديدة بكورونا

582

سجلت إسبانيا خلال الساعات الـ 24 الماضية 40,197 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19) و235 حالة وفاة.



وأشارت وزارة الصحة الإسبانية اليوم، إلى ارتفاع إجمالي الإصابات ليصل إلى 2,252,164 إصابةً، في حين بلغ إجمالي الوفيات 53,314 حالةً.