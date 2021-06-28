مهرجان براعم المستقبل يرسم طريقاً مشرقاً لـ " الكرة الطائرة السعودية "

الكشف عن المواهب المميزة

وسط إثارة وحماس منقطع النظير، انطلقت منافسات المرحلة النهائية من مهرجان براعم المستقبل للكرة الطائرة، والتي تستضيفها صالة قاعدة الملك سلمان الجوية بالرياض على مدار 4 أيام، بمشاركة أندية من مختلف مناطق ومحافظات المملكة.

وكشف اليوم الأول من المهرجان عن الكم الهائل من المواهب التي تمتلكها كرة الطائرة السعودية، والتي يعول عليها كثيراً من أجل بناء مستقبل مشرق للعبة في المملكة في ظل الحرص والاهتمام الكبيرين الذي تتلقاه لعبة كرة الطائرة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية السعودية، والدعم اللا متناهي من قبل القيادة الرشيدة في ظل الطموحات العالمية لـ " رؤية المملكة 2030 " فيما يتعلق بالجانب الرياضي على وجه التحديد.

من جانبه، عبر حسين علي سليس رئيس اللجنة الفنية بالمهرجان عن سعادته الكبيرة بالمستويات الفنية الرائعة التي ظهرت بها منافسات المهرجان في بداية انطلاقته، مؤكداً بأن ما شاهده الجميع ينشر البهجة ويبث التفاؤل بمستقبل زاهر للعبة الكرة الطائرة في المملكة.

وأضاف: " مثل هذه المهرجانات هي الينبوع الخصب التي يجب أن يبنى عليها من أجل أن تسقي بإتقان خطط الاتحاد بعيدة المدى، والتي ستساهم دون أدنى شك في وصول الكرة الطائرة السعودية لمصاف العالمية إذا ما سارت بنفس المنهجية والتطلعات خلال السنوات الـ 10 المقبلة ".