جامعة المؤسس تطلق دبلوماً نوعياً لتطوير القيادات المدرسية

عبر ثمانية مقررات دراسية تستهدف بناء قدراتهم التربوية

أطلقت جامعة الملك عبدالعزيز ممثلة في عمادة خدمة المجتمع، مطلع الأسبوع الجاري، الدبلوم النوعي في قيادة التعليم الأهلي، وهو دبلوم تعليمي يستهدف القيادات المدرسية الحالية والمتطلعين للعمل في قيادة المدارس الأهلية والعالمية والأجنبية. ويعتزم بدايته في مطلع الشهر القادم جمادى الآخرة.

ويستهدف البرنامج بناء القدرات التربوية في مجال القيادة المدرسية، وتنمية الكفايات القيادية للدارسين وتزويدهم بالكفايات الإدارية والتنظيمية بما يتناسب مع التطورات التربوية الحديثة في مجال الإدارة المدرسية، ويهدف أيضاً إلى تنمية مهارات البحث العلمي عند الدارسين ورفع قدراتهم على تطبيقها في مجال الإدارة المدرسية.

ومن المقرر أن يقدم هذا الدبلوم ثمانية مقررات دراسية، تعنى بالاتجاهات المعاصرة في القيادة المدرسية، واقتصاديات التعليم الأهلي، والتخطيط التعليمي في ضوء ٢٠٣٠، وإدارة الأداء في التعليم الأهلي، وقيادة التعليم والتعلم، والبحوث التعليمية، والسلوك التنظيمي في التعليم الأهلي.

ويعد الدبلوم من البرامج النوعية والمشروعات التي تسعى الجامعة حثيثاً في تقديمها بما يتسق ويخدم مبادرات التحول الوطني ٢٠٢٠ وبما يحقق الرؤية الواعدة ٢٠٣٠. ويستمد هذا البرنامج نوعيته أيضاً، بتوافقه مع توجه وزارة التعليم الحالي والمستقبلي في سعودة جميع القيادات المدرسية في المدارس الأهلية والعالمية.

كما يعد من البرامج المحققة للأهداف الإستراتيجية لوزارة التعليم المعنية بالتوسع في إنشاء المدارس الخاصة الجديدة بحلول 2025، وبتأهيل القيادات التعليمية.

يشار إلى أن البرنامج يتميّز باعتماده على أسلوب التعليم المدمج الحديث. ليتناسب من ظروف الدارسين والدارسات، ويقدمه نخبة من أصحاب الخبرات العلمية والعملية.