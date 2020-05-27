حصيلة وفيات كورونا" في بريطانيا ترتفع إلى 37.460

تسجيل 412 حالة جديدة

ارتفعت الوفيات الناجمة عن حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا بواقع 412 وفاة لتصل إلى 37 ألفًا و460، بحسب ما أفاد مسؤولو الصحة في المملكة المتحدة اليوم (الأربعاء).

ووفقًا لـ"رويترز": ففي حالة إضافة الوفيات الناجمة عن الحالات المشتبه بإصابتها بمرض كوفيد-19 فإن الأعداد تتجاوز 47 ألف حالة.

فيروس كورونا الجديد

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27 مايو 2020 - 4 شوّال 1441 08:01 PM

تسجيل 412 حالة جديدة

حصيلة وفيات كورونا" في بريطانيا ترتفع إلى 37.460

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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ارتفعت الوفيات الناجمة عن حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا بواقع 412 وفاة لتصل إلى 37 ألفًا و460، بحسب ما أفاد مسؤولو الصحة في المملكة المتحدة اليوم (الأربعاء).

ووفقًا لـ"رويترز": ففي حالة إضافة الوفيات الناجمة عن الحالات المشتبه بإصابتها بمرض كوفيد-19 فإن الأعداد تتجاوز 47 ألف حالة.

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فيروس كورونا الجديد

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