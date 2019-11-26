9 معايير للطاقة تنهي استكمال "ترشيد" لمباني "معهد الإدارة"

بعد إعادة تأهيل أعمال الإنارة والتكييف ونظام التحكم

استكملت الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة "ترشيد" مشروع إعادة تأهيل مباني المقر الرئيسي لمعهد الإدارة العامة بحي الملز بمدينة الرياض، والذي يتألف من خمسة مبانٍ، وهو من أوائل المباني التي تسلمتها "ترشيد" بعد إعادة تأهيل أعمال الإنارة والتكييف ونظام التحكم بالمباني.

وبدأ العمل بين "ترشيد" والمعهد بجمع البيانات الفنيّة قبل نحو عام، ويبلغ إجمالي مساحات المباني 65.000 متر مربع، وشملت أعمال إعادة التأهيل تسعة معايير لكفاءة الطاقة، حققت "ترشيد" تخفيضاً في الاستهلاك قدره 10.053.573 كيلو واط/ ساعة من الاستهلاك السنوي العام البالغ 25.600.000 كيلو واط/ ساعة، أي ما يعادل وفراً بنسبة 39.3% من الاستهلاك الكهربائي.

وعن تفاصيل المشروع، فإن آلية العمل تبدأ من تطبيق وتنفيذ معايير كفاءة الطاقة على المباني المستهدفة لمعهد الإدارة العامة، حيث جرى استبدال 4 مبردات (Chillers) بأخرى مرشدة وذات كفاءة عالية، كما تم ربط كل المبردات بنظام تحكم ذكي، وتحسين عمل وحدات مناولة الهواء (AHUs) ووحدات لفائف مراوح التكييف (FCUs) وجدولة عملها حسب الأحمال من خلال ربطها جميعاً بنظام التحكم بالمباني (BMS).

كما قامت "ترشيد" بتغيير مصابيح الإنارة التقليدية بأخرى موفرة للطاقة من نوع LED، مع تركيب مستشعرات الإشغال Occupancy Sensors على معظم الدوائر الكهربائية الخاصة بالإنارة ووحدات لفائف مراوح التكييف FCUs لتشغيلها تلقائياً، واستبدال وحدات التكييف Window & Split Units بأخرى مرشدة وذات كفاءة عالية، وتغيير نظام تسخين مياه المسبح بنظام يستخدم الطاقة الشمسية المتجددة ذو كفاءة عالية، وتركيب نظام تحكم أوتوماتيكي بمراوح التهوية في المواقف لرفع كفاءتها، مع مستشعرات لقياس معدلات أول وثاني أكسيد الكربون.

وتعود أهمية إعادة تأهيل المباني إلى كونها تجعل المعهد أفضل أداء وأعلى كفاءة وبأحدث تقنيات الإضاءة والتكييف ومطابقة للمواصفات السعودية والمعايير العالمية، وإضافة إلى الأداء الأفضل للأجهزة والإنارة؛ فإن نسبة التوفير الحاصلة من هذه المشاريع تساوي تفادي 6000 طن من انبعاثات الكربون الضارة، وتعادل زراعة 30،500 شجرة سنوياً بناء على حسابات منظمة أشجار للمستقبل.

وعلّق الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة وليد الغريري، قائلاً: إن المعهد من أوائل الجهات الحكومية التي قامت بالتعاون مع الشركة لغرض تأهيل مبانيها، كما عبَّر عن سعادته بأن يكون المعهد في طليعة الإنجازات في مشروعات إعادة تأهيل المباني في الشركة، حيث إن المعهد يعد مرجعاً مهماً للتنمية الإدارية في المملكة، ويستقبل سنوياً أعداداً كبيرةً من موظفي الدولة للتدريب والتأهيل (إضافة إلى طلاب المعهد)، والذي ننظر له بوصفه ناقلاً مهماً وملهماً لتمكين رسالة الشركة في ترشيد الاستهلاك الكهربائي، والعمل على مبدأ كفاءة الطاقة في مختلف دوائر الدولة الحكومية بمناطق المملكة، مشيداً بالتعاون الذي حظيت به الشركة من المعهد، والذي أثمر عن تنفيذ المشروع وفق الممارسات العالمية.

وتسعى "ترشيد" إلى خدمة هدف الاستدامة الاستراتيجي للمملكة، المنبثق من رؤية 2030 الرامية إلى لتحقيق وفورات كبيرة في الطاقة دون وضع أي عبء على ميزانية الدولة. وتستهدف مع نهاية العام الحالي العمل على إعادة تأهيل أكثر من 2.200 مبنى حكومي، واستبدال نحو 1.2 مليون مصباح إنارة شوارع.