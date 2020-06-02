هنا حصادها.. 13 ألف جولة رقابية في 75 يومًا لتطويق "كورونا" بالشمالية

من بينها مصادرة وإتلاف 167 ألف كجم وتحرير محاضر.. "تغرم وجزاءات"

نفّذت أمانة منطقة الحدود الشمالية وبلدياتها التابعة، خلال ما يقارب من شهرين ونصف مضت، أكثر من 13322 جولة رقابية و169 جولة رقابية مشتركة مع القطاعات المعنية، وهي وزارة التجارة بالمنطقة والقطاعات الأمنية، وهيئة الغذاء والدواء؛ وذلك بهدف ضبط ورصد كل المخالفات ضمن جهودها الاحترازية والوقائية للحد من تفشي جائحة كورونا المستجد.

وأوضحت أمانة المنطقة، أن الجولات تنوع فيها رصد المخالفات؛ ومنها: عدم التقيد بتنفيذ التدابير الصحية المرتبطة بفيروس كورونا في الأسواق والمراكز التجارية التي بلغ عددها نحو 1166 مخالفة، بالإضافة إلى تحرير نحو 8 مخالفات بسبب التكدس في الأسواق المركزية ومخالفة للتكدس بسكن العمالة، وتحرير 22 مخالفات لبعض الأنشطة التجارية غير المستثناة التي قد صدر قرار بإغلاقها؛ للحد من انتشار فيروس كورونا؛ وذلك لمزاولتها العمل، ونحو 14 مخالفة لمنشآت تجارية مارست العمل أثناء وقت منع التجول.

وأشارت إلى أنه بلغت إجمالي المصادرات، خلال هذه الفترة، أكثر من 167 ألف كجم تم تحرير محاضر إثرها، وإتلافها حسب الطرق الصحية المتبعة، وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية تجاه المخالفين.