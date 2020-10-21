"التوغو" تسجّل 14 إصابة جديدة بـ "كورونا"

إجمالي الإصابات بلغ 2071 والوفيات 51 شخصًا

سجّلت التوغو خلال الساعات الـ24 الماضية 14 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وتفصيلاً .. أوضحت الصحة التوغولية في بيانها اليوم أنّ إجمالي حالات الإصابة بالفيروس وصل إلى 2071 إصابةً، فيما بلغ إجمالي الوفيات 51 حالة وفاة.

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21 أكتوبر 2020 - 4 ربيع الأول 1442 01:16 AM

إجمالي الإصابات بلغ 2071 والوفيات 51 شخصًا

"التوغو" تسجّل 14 إصابة جديدة بـ "كورونا"

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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سجّلت التوغو خلال الساعات الـ24 الماضية 14 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وتفصيلاً .. أوضحت الصحة التوغولية في بيانها اليوم أنّ إجمالي حالات الإصابة بالفيروس وصل إلى 2071 إصابةً، فيما بلغ إجمالي الوفيات 51 حالة وفاة.

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