"زين" توقع اتفاقية إعادة تمويل مرابحة إسلامي بـ2.25 مليار ريال

نايف بن سلطان: التغطية المرتفعة للصفقة تعكس ثقة المؤسسات المالية

أعلنت "زين السعودية" عن إبرامها اتفاقية إعادة تمويل تسهيلات بقيمة 2.25 مليار ريال سعودي، وذلك بالتحول إلى عقد مرابحة إسلامي لمدة عامين قابلة للتجديد - حسب رغبة الشركة -.

وأوضحت "زين السعودية" في بيان صحافي أنها أبرمت اتفاقية إعادة تمويل مرابحة إسلامي مع تحالف من البنوك المحلية والإقليمية، والتي جاءت بغرض استبدال اتفاقية التمويل التجاري القائمة مع البنك الصناعي والتجاري الصيني المبرمة في العام 2016.

وأفادت "زين السعودية" أن نجاحها في إبرام اتفاقية المرابحة يعكس التحسن الواضح في أدائها، وزيادة ثقة البنوك الممولة في الاستراتيجية التشغيلية للشركة، بينما يتكون تحالف المؤسسات المصرفية المحلية في هذه الاتفاقية من: البنك السعودي الفرنسي الذي يقوم بدور منسق التمويل ووكيل الاستثمار، هذا بالإضافة إلى مؤسسة الراجحي المصرفية للاستثمار، والبنك العربي الوطني، والبنك السعودي الفرنسي، وبنك أبو ظبي الأول (الفرع السعودي).

وكشفت الشركة أن تغطية التمويل فاقت الطلب الذي تقدمت به الشركة، علمًا بأن هذا التمويل مغطى بالكامل بضمان تجاري من قبل شركة الاتصالات المتنقلة ش.م.ك.ع (مجموعة زين).

وتعليقًا على ذلك فقد أكد رئيس مجلس إدارة "زين السعودية" الأمير نايف بن سلطان بن محمد؛ أن إبرام اتفاقية المرابحة والنجاح في زيادة التغطية يعكس ثقة المؤسسات المالية في استراتيجية التحول الرقمي الناجحة التي تقوم بها شركة زين السعودية.

وأشار الأمير نايف بن سلطان إلى أن هذه الاتفاقية ستدعم التطورات الإيجابية التي تشهدها شركة "زين السعودية" على صعيد أدائها المالي والتشغيلي، وقال: "هذه الاتفاقية ستمنح الشركة قدرات أفضل لاستكشاف فرص النمو في مجالات الخدمات الرقمية التي قد تنشأ في المستقبل".

من جهته أكد الرئيس التنفيذي لشركة "زين السعودية" سلطان بن عبدالعزيز الدغيثر؛ أن ارتفاع نسبة تغطية الطلب الذي تقدمت به "زين السعودية" لإعادة التمويل يعكس مدى ثقة البنوك والمؤسسات المالية بخطط الشركة وبرامجها التشغيلية، وقال: "ندرك تمامًا أن هذه الثقة هي انعكاس حقيقي لما تشهده الشركة من تطور ونمو.. وسنعمل على تحقيق المزيد من الإنجازات في المستقبل بإذن الله".

وأكد الدغيثر أن: "شركة زين السعودية مستمرة في العمل على سلسلة من المبادرات لتكون مركزًا حيويًّا للتقنيات الحديثة والخدمات المتطورة والتحول الرقمي، ابتداءً من الاستثمار في تقنيات المستقبل مثل الجيل الخامس، وخدمات المدفوعات الرقمية، والحوسبة السحابية، بالإضافة إلى توفير الاحتياجات المتزايدة والمتنوعة لخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، والتوسع في تقنية الألياف البصرية للمنازل، بالإضافة إلى توسّع محفظة الشركة من الخدمات المقدمة لعملاء قطاع الأعمال، هذا بالإضافة إلى العمل باستمرار على ترقية الشبكة، لتحقيق دورها الفاعل في رؤية المملكة 2030".