"كدانة": الانتهاء من تسليم كامل مخيمات المشاعر المقدسة

للعمل على تجهيزها لاستقبال الحجاج

أعلنت شركة "كدانة" المملوكة للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بهدف تهيئة وتطوير ‎المشاعر المقدسة وحماها؛ عن الانتهاء من تسليم كامل المخيمات بالمشاعر للشركات المشغلة للعمل على تجهيزها لاستقبال الحجاج.

جاء ذلك ضمن استعداداتها لموسم حج 1442هـ، وتم تقسيم المخيمات إلى أربع مناطق بألوان مختلفة؛ بهدف تنظيم وتطوير تجربة ضيوف الرحمن.

و‏تعمل "‎كدانة" على التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للتأكد من الالتزام بالمعايير والمواصفات الوقائية، ومراعاة الإجراءات الاحترازية لتجهيز المخيمات، بهدف تقديم كافة الخدمات التي تمكن ضيوف الرحمن من أداء المناسك بسهولة ويسر.