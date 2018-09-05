تقنية بنات الباحة تقيم برنامج تهيئة المتدربات التعريفي

في اليوم التقني للمستجدات المقبولات

أقامت الكلية التقنية للبنات بالباحة؛ برنامج تهيئة المتدربات التعريفي، في اليوم التقني للمتدربات المستجدات المقبولات في الفصل التدريبي الحالي .

وبينت عميدة الكلية التقنية للبنات بالباحة، أمل الغامدي، أن البرنامج استهدف 210 متدربات تم قبولهن في الكلية، مشددة على الحرص والاستفادة من التجهيزات والقاعات التدريبية والمعامل والانضباط والتقيد بالزي الموحد والمعتمد.

وأشارت إلى الأهداف والقيم ورسالة الكلية، وما تسعى إليه المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ممثلة في التدريب التقني للبنات، حيث سيتم اعدادهن لتمكينهن من المشاركة في سوق العمل ومواكبة رؤية المملكة الطموحه 2030.

وأوضحت مشرفة العلاقات العامة والاعلام بالكلية، وجدان الغامدي، أنه تم خلال البرنامج التعريفي توضيح اللوائح والأنظمة الخاصة بالأقسام والكلية، إضافة إلى توضيح مسار المتدربة ودور رئيسات الأقسام في ذلك .