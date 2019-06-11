تعرف على مبادرات "الخطوط السعودية" لدعم "موسم جدة"

تقدم خصومات للزوار عبر رمز ترويجي على الرحلات والباقات

تشارك الخطوط السعودية في "موسم جدة" الذي انطلقت فعالياته السبت الماضي، كشريك استراتيجي للموسم الذي يُعد أحد مخرجات مواسم السعودية المعلن عنها سابقاً.



وبموجب اتفاقية بين المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، ومكتب موسم جدة؛ تُقدم الخطوط السعودية خصومات لزوار موسم جدة عبر رمز ترويجي على الرحلات والباقات من كافة مناطق المملكة إلى مدينة جدة، وذلك عند الحجز عبر موقعَي الخطوط السعودية وعطلات السعودية الإلكترونيَّين، والترويج للموسم عبر منصاتها وعلى متن رحلاتها ومواقعها الإلكترونية.



وقدمت الخطوط السعودية العديد من المبادرات الأخرى لدعم "موسم جدة" والتعريف به في مكاتبها ومنصات خدماتها في المطارات داخل وخارج المملكة؛ نظرًا لما تمثله هذه المناسبة من أهمية ضمن مواسم السعودية التي أطلقها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.



ويهدف "موسم جدة" لإبراز الفرص التنموية وتسليط الضوء على المملكة كإحدى الدول السياحية الرائجة في العالم.



ويسعى إلى دعم قطاع الفعاليات والمناسبات وتشغيلها وإدارتها كواحدة من أهم الصناعات الحيوية التي تثري الاقتصاد الوطني، فضلًا عن تعزيز جهود الدولة في التنمية المجتمعية عبر تمكين شباب الوطن، وتوفير فرص عمل للشركات المحلية الناشئة والمتوسطة وجذب الشركات العالمية إلى السوق السعودي.



ويكتسب "موسم جدة" أهمية خاصة لدوره في توفير منافع اقتصادية واجتماعية قيّمة للمجتمع، باعتباره أحد أفضل الوجهات الترفيهية المهمة في المملكة التي تقدم خيارات متنوعة تجذب الأفراد والعائلات للاستمتاع بقضاء أجمل الأوقات في جدة.



جدير بالذكر أن "السعودية" تشغل رحلاتها بين جدة ومختلف المحطات الداخلية والعديد من المحطات الدولية؛ حيث تعتبر واحدة من أهم الوجهات السياحية التي يفد الناس إليها من جميع أنحاء العالم؛ كونها بوابة الحرمين الشريفين وميناءها الجوي، وبفضل موقعها المميز على ساحل البحر الأحمر وتميز وتنوع ثقافاتها.