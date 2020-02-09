"بخش" يستعرض معاناته الطويلة مع مرض السمنة ويناشد العلاج

تجنّبت المستشفيات مساعدته في علاجه لعدم تحمّل جسده عمليات جراحية

كشف أشرف بخش خلال لقائه في أحد البرنامج على إذاعة "بانوراما إف إم"، معاناته الطويلة من زيادة مفرطة في الوزن، وعدم القدرة على الوقوف والمشي منذ طفولته، وهو ما تسبب في تركه الدراسة؛ لصعوبة حركته، لكن بإصراره استطاع استكمال المرحلة الثانوية.

وشرح "بخش"، الأربعيني من المدينة المنورة، الذي يبلغ طوله 120 سم، ووزنه 150 كغ، خلال اللقاء الإذاعي، أن المرض تمكّن منه في السنوات الخمس عشرة الأخيرة، وعدم قدرته على الحركة، وملازمته لغرف الطوارئ في المستشفيات لعدة أيام أسبوعياً.

وبحسب التقارير الطبية التي أطْلعنا عليها، يُعاني "بخش" منذ الولادة من تشوهات وضعف نمو الأطراف الأربعة العظمي الغضروفي، وفشل تنفسي ثانويونوبات نقص الأكسجين وحساسية بالصدر ومتلازمة بيكوبيان التنفسية، وتشوهات المفاصل وعدم اكتمال الحركة بها، واستعمال الأطراف العلوية في غالب وظائفه وحاجته الدائمة لمن يرعاه في حركته، ويحمد الله "بخش" وقوف أبناء الجيران معه بشكل دائم وأبناء إخوته الذين يترددون عليه بشكل يومي؛ لمساعدته ووالدته الكبيرة في السن، والتي تعاني من أمراض مزمنة، وتحتاج بدورها لمن يرعاها.

وكشف "بخش" في لقائه الإذاعي تجنّب المستشفيات مساعدته في تقديم العلاج؛ لعدم تحمل جسده إجراء عمليات جراحية؛ بسبب التهاب حاد في الرئة، وضعف القلب، ومعاناته من قصر قامة وتقسمات داخل الجسم تتسبب في نزيف حاد، رغم توصيتها في التقارير الطبية بضرورة إنزال الوزن بشكل عاجل.

وطالب "أشرف" الذي أنهى اللقاء بصعوبة؛ بسبب مشاكل التنفس بحل عاجل لمعاناته الصحية والمادية، وإيجاد علاج له داخل المملكة أو نقله للخارج، ليعود ويخدم دينه ووطنه.