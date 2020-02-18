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أكّد على التفاوت في طقس اليوم وأضاف: "إلا يصرفها الله"

40 ساعة هطولات .. "الحصيني" يتوقعها بهذه المناطق

توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني؛ هطولات مطرية خلال الـ 40 ساعة المقبلة على الشمالية وحائل والقصيم وشمال جدة وساحل تبوك وشمال الشرقية والكويت.

وقال عبر حسابه في "تويتر": "متوقع اليوم الثلاثاء رياح من متوسطة إلى شبه قوية على مناطق: مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة وتبوك، ورياح متوسطة: الرياض والقصيم والجوف والشمالية؛ تثير الغبار من خفيف إلى متوسط؛ إلا يصرفها الله".

وأضاف: "متوقع أمطار -بإذن الله- خلال 40 ساعة المقبلة متفاوتة على: الشمالية وحائل والقصيم وشمال جدة وساحل تبوك وشمال الشرقية والكويت".