بشعار "رضا المستفيد أولًا".. مديرو خدمات الطلاب يجتمعون بالرياض

اكتمال الاستعداد لاستقبال 46 إدارة تعليمية من المناطق والمحافظات

أنهت الإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض، استعداداتها لتنظيم اللقاء السنوي السابع لمديري خدمات الطلاب في جميع إدارات التعليم بالمناطق والمحافظات خلال الفترة من ٩- ١١ شعبان ١٤٤٠هـ في فندق "موفمبيك الرياض".

وأعلن مساعد المدير العام للشؤون المدرسية الدكتور حمدان بن مانع العمري، جاهزية "تعليم الرياض" لاستقبال 46 إدارة تعليمية من مناطق المملكة ومحافظاتها.

وقال "العمري": إن المجتمعين يهدفون إلى تحقيق شعار "لنتكامل في تحقيق رضى المستفيد"، عن الخدمات التي تقدّمها إدارة خدمات الطلاب للطلاب والطالبات محور العملية التعليمية.

وأضاف: يحمل اللقاء السابع عنوان "تنمية الشراكات لتطوير الخدمات الطلابية: التحديات، فرص التحسين، المشاريع المقترحة"، وستتم مناقشة عدد من المحاور المهمة للطالب والطالبة على مدى ثلاثة أيام عمل.

من جانبها، قالت مديرة إدارة خدمات الطلاب في الإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض البندري القريني: إدارات خدمات الطلاب في الإدارات التعليمية في مناطق المملكة ومحافظاتها تقدم خدمات رئيسية للطالب والطالبة، تتمثل في إشرافها على المقاصف المدرسية بتهيئة الوجبات الصحية التي يتناولونها في مدارسهم أثناء الدوام المدرسي، والإشراف على وسائل مواصلاتهم التي تنقلهم من منازلهم إلى المدرسة، والعكس، والإشراف على مكافآتهم وإعاناتهم.

وأضاف: سيتخلل اللقاء عقد عدد من الورش التدريبية التي نظمتها الإدارة العامة لخدمات الطلاب لتجويد الخدمات المقدمة للطلاب، تتناول الرؤية المستقبلية للتغذية المدرسية، والتركيز على تحسين النقل المدرسي والمقترحات التطويرية، وأوجه التكامل بين التخطيط المدرسي وخدمات الطلاب وسبل تعزيزها، وأعمال خدمات الطلاب في نظام نور،

وأعربت عن أملها في أن يكون اللقاء السنوي السابع لمديري خدمات الطلاب في جميع إدارات التعليم بالمناطق والمحافظات خريطة طريق لتجويد العمل، وأن يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للطلاب والطالبات.