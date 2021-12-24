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في رده على متصل في برنامج استديو الجمعة على إذاعة نداء الإسلام

"المطلق": التمويل العقاري من البنوك ليس ربا "لا تشوشون" على الناس

أقسم المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، على أنه لم يسمع من يفتي من المشايخ بأن التمويل العقاري فيه ربا!



جاء ذلك في رده على متصل في برنامج استديو الجمعة على إذاعة نداء الإسلام اليوم، سأله عن الربا في التمويل العقاري وكيف يتطهر منه؟



وقال المتصل "اشتريت عمارة عن طريق البنك مدعومة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وسمعت من المشايخ -حسب قوله -أن فيها ربا فكيف أتطهر منه؟.



فرد المطلق متسائلاً " من قال لك إن فيه ربا؟ أعطني شيخاً واحداً يقول إن شراء منزل عن طريق الإسكان يكون ربا!



وتابع: اتقوا الله، شراء العقار الآن الذي تدعمه وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والصندوق العقاري وتنفذه جميع البنوك السعودية ليس فيه ربا، وفيه فتاوى شرعية من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ومن البنوك.



وأضاف: من يقول فيه ربا يأتي ويجلس معنا ويناقشنا ونعلمه ويفهمنا أو نفهمه، مع أني أعرف ما في أحد من المشايخ قال إنه ربا.



وأقسم المطلق " والله لا أعلم إن أحداً من المشايخ قال إن التمويل العقاري فيه ربا! اتقوا الله يا إخواني، لا تشوشون على إخوانكم ولا أظن حتى من أنصاف المتعلمين من يقول إنه إذا اشتريت بيتاً إنه ربا!.