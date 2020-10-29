بالصور.. مدني عسير يواصل أعمال التبريد ومكافحة البؤر في حريق السودة

بالفِرَق الراجلة للتأكد من عملية الإخماد والسيطرة الكاملة ولا إصابات حتى الآن

قالت مديرية الدفاع المدني: إن مدني #عسير يستمر في أعمال التبريد ومكافحة بعض البؤر في #حريق_السودة بالفِرَق الراجلة؛ للتأكد من عملية الإخماد والسيطرة الكاملة.. ولا إصابات ولله الحمد حتى الآن.

وكانت المديرية العامة للدفاع المدني، قد أعلنت في وقت سابق، تمكّن "مدني ‫عسير" من السيطرة على ‫حريق السودة الذي نشب في أعشاب وحشائش بمنطقة جبلية بقرية القوز في مركز السودة.

الدفاع المدني

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29 أكتوبر 2020 - 12 ربيع الأول 1442 09:08 AM

بالفِرَق الراجلة للتأكد من عملية الإخماد والسيطرة الكاملة ولا إصابات حتى الآن

بالصور.. مدني عسير يواصل أعمال التبريد ومكافحة البؤر في حريق السودة

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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قالت مديرية الدفاع المدني: إن مدني #عسير يستمر في أعمال التبريد ومكافحة بعض البؤر في #حريق_السودة بالفِرَق الراجلة؛ للتأكد من عملية الإخماد والسيطرة الكاملة.. ولا إصابات ولله الحمد حتى الآن.

وكانت المديرية العامة للدفاع المدني، قد أعلنت في وقت سابق، تمكّن "مدني ‫عسير" من السيطرة على ‫حريق السودة الذي نشب في أعشاب وحشائش بمنطقة جبلية بقرية القوز في مركز السودة.

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الدفاع المدني

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