حالة طفل نادرة تعبر بإنجاز فريق طبي بالمجمعة إلى "كيوريوس" الأمريكية

نجاح تحقّق في مستشفى الملك خالد .. مما تحت الكبد إلى تشخيص واستئصال

نجح فريقٌ طبي بمستشفى الملك خالد بالمجمعة، أخيراً، في تشخيص واستئصال حالة نادرة لزائدة دودية لطفل يبلغ من العمر 11 عاماً.

تفصيلاً؛ أوضحت "صحة الرياض"، اليوم، أن فريقاً طبياً جراحياً في مستشفى الملك خالد بالمجمعة تمكّن من تشخيص واستئصال حالة نادرة لزائدة دودية مصاحبة لعدم اكتمال التفاف الأمعاء؛ ما أدّى إلى وجودها تحت الكبد عند طفل عمره 11 عاماً.

وضمّ الفريق استشاري الجراحة العامة الدكتور محمد محمود لاشين؛ واستشاري الجراحة في كلية الطب بجامعة المجمعة الدكتور سعد القحطاني، وكذلك أخصائي الجراحة بمستشفى الملك خالد بالمجمعة الدكتور شوكت براي.

وفي الإطار نفسه، نشرت المجلة الطبية الأمريكية كيوريوس (cureus) الإنجاز الطبي، ووصفت المجلة الحالة بالنادرة؛ حيث يأتي هذا الإنجاز نتيجة المتابعة المستمرة من "صحة الرياض" للمستشفيات خارج مدينة الرياض، ودعمها بالكوادر المتخصصة، لمواجهة مثل هذه الحالات، وذلك بمتابعة مستمرة من مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبدالعزيز التويجري؛ وكذلك دعم المساعد للخدمات العلاجية الدكتور علي بن سليمان الجمعة.