"فيتوريا" يستبعد "أمرابط" عن مواجهة الهلال.. و250 ألف ريال مكافأة الكأس

النصر يشحذ همم اللاعبين قبل النهائي المنتظر

استبعد المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي النصر فيتوريا، اللاعب نور الدين أمرابط، من القائمة الأساسية التي ستواجه الهلال في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، السبت المقبل.

وفقًا لصحيفة اليوم: أكد الخبر أن "فيتوريا" يسعى للزج بالمهاجم المغربي (هداف الفريق) عبد الرزاق حمدالله، والمدافع عبدالله ما دو من بداية اللقاء.

من جهة ثانية رفعت الإدارة النصراوية مكافأة تحقيق الكأس إلى 250 ألف ريال.