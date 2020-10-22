‏أهالي تبوك يشتكون من آلية توزيع أراضي "أنوار القادسية".. و"سبق" تتابع

تواصلت مع المتحدث لوزارة الإسكان للاستفسار وتنتظر الرد

اشتكى عدد من أهالي ‏تبوك مما واجهوه من مشاكل تقنية صاحبت آلية توزيع مخطط أنوار القادسية الذي أعلنت وزارة الإسكان عن موعد إطلاق المرحلة الأولى من المخطط بواقع 400 قطعة سكنية من أصل 1200 قطعة يضمها المخطط سيتم توزيعها لاحقًا في مراحل قادمة، وقد وصلت رسائل تفيد المستفيدين بموعد إطلاق المخطط وهو اليوم الخميس عند الساعة الثانية عشرة ظهرًا.

ويأتي طرح المخطط ضمن برنامج سكني في إطار استمرار الوزارة وسعيها الدائم لاستحداث حلول إلكترونية تساعد في تسهيل الإجراءات على المواطنين الراغبين في تملك الأراضي والاستفادة من خيار «البناء الذاتي» عبر تطبيق الأجهزة الذكية لتوقيع العقد إلكترونيًّا دون الحاجة لمراجعة الفروع، وتوفير مزيد من الخدمات مثل اختيار التصاميم النموذجية لمستفيدي البناء الذاتي.

ومنذ لحظة الإعلان عن المخطط والمستفيدين من المواطنين في تبوك ممن استحقوا الدعم في ترقب ليوم الخميس الذي لم يحمل البشائر لهم، ولم يكن ذلك الخميس الونيس بالنسبة لهم؛ حيث واجه المستفيدون مشاكلَ تقنية عند الدخول لحجز الأراضي تتمثل في إخراجهم من النظام عند آخر مرحلة والبعض الآخر لم يستطع الدخول أصلًا.

وبرغم تأخر نزول المخطط على النظام وإتاحة أيقونة الدخول له عن السلعة الثانية عشرة بعشر دقائق، إلا أنه سرعان ما تم تعديل الأيقونة بأن المشروع اكتمل وانتهى الحجز بالكامل؛ الأمر الذي أغضب العديد من الأهالي ودفعهم للمشاركة بنقدهم للآلية عبر منصة تويتر من خلال وسم #مخطط_أنوار_القادسيةووسوم أخرى تحكي معاناتهم.

وطالب عدد من المواطنين بوضع آلية للتوزيع تحقق العدل بين الجميع من خلال نقاط المفاضلة وليس كما حدث في توزيع مخطط أنوار القادسية من سباق إلكتروني.

"سبق" تواصلت مع المتحدث لوزارة الإسكان للاستفسار عن المشاكل التقنية والفنية التي واجهها أهالي تبوك خلال توزيع المخطط، ولكنها لم تتلقَّ الرد حتى موعد نشر هذا التقرير.