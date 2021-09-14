"الجاسر" يشكر القيادة على قرار تولي "الموانئ" البنى التحتية البحرية لتطوير قطاع السفن السياحية

رفع وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ المهندس صالح بن ناصر الجاسر ؛ الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهم الله- بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بقيام الهيئة العامة للموانئ -بالاتفاق مع صندوق الاستثمارات العامة- بتولي مشروعات أعمال البنى التحتية البحرية لتطوير قطاع السفن السياحية في المملكة.

وقال في تصريح لوكالة الأنباء السعودية : إن هذا القرار يأتي امتدادًا للدعم اللا محدود الذي يحظى به قطاع الموانئ وتعزيز مكانته على المستويين الإقليمي والدولي، والإسهام في تعزيز مكانة المملكة كمركز رائد لاستقبال السفن السياحية البحرية، تماشيًا مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية وفق رؤية المملكة 2030.





وأكد أن الهيئة العامة للموانئ تعمل بشكل دؤوب وحثيث على تنفيذ الخطط المعتمدة، نحو تطوير شبكة الموانئ السعودية، بما في ذلك المبادرات الطموحة في القطاع السياحي، عبر تطوير البنى التحتية، وإنشاء أرصفة جديدة في مختلف الموانئ البحرية بالمملكة، وتطوير صالات مخصصة للمسافرين وفق أحدث المعايير العالمية، وتقديم خدمات رفيعة ومتكاملة بين قطاعات منظومة النقل والخدمات اللوجستية .