بالفيديو.. جندية سعودية تدير عملية عسكرية لقصف موقع حوثي

أظهر مقطع فيديو إحدى منسوبات وزارة الدفاع أثناء إدارتها عملية عسكرية، مع مجموعة من زملائها العسكريين.

وبين المقطع إحدى العمليات العسكرية التي شنتها قوات التحالف خلال اليومين الماضيين ضد الميليشيات الحوثية في عدد من المواقع اليمنية التي تتمركز فيها الميليشيات.

وكانت قيادة قوات التحالف أعلنت اليوم تنفيذ 38 عملية استهداف لآليات وعناصر ميليشيا الحوثي، حيث تم تدمير 13 آلية عسكرية فيما تجاوزت الخسائر البشرية 150 عنصراً إرهابياً خلال الـ24 ساعة الماضية في العبدية.