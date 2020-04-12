محامو مؤسس موقع "ويكيليكس" يطالبون بنقله من سجن بالمارش البريطاني

بعد تسجيل حالة وفاة بفيروس "كورونا"

طالب محامو مؤسس موقع "ويكيليكس" جوليان أسانج السلطات البريطانية بنقله من سجن بالمارش الذي يقبع فيه إلى حجر منزلي؛ لأن حياته باتت في خطر بعد تسجيل حالة وفاة داخل السجن بفيروس كورونا.

وطلب محاموه من السلطات البريطانية نقله إلى حجر منزلي خارج السجن؛ لأن حياته في خطر أصلاً؛ بسبب المرض.