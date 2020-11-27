الضباب يعانق مرتفعات الهدا والشفا بالطائف

الجهات الأمنية تدعو إلى توخي الحيطة والحذر

عانق الضباب الكثيف منذ ساعات الصباح الباكر قمم مرتفعات الهدا والشفا في محافظة الطائف مصحوبًا برذاذ المطر.

ودعت الجهات الأمنية في المحافظة إلى توخي الحيطة والحذر والالتزام بالتوجيهات والتعليمات الصادرة من الدفاع المدني والمرور عند الخروج وقت الضباب، حيث تنعدم الرؤية على الطرقات.

الضباب محافظة الطائف

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27 نوفمبر 2020 - 12 ربيع الآخر 1442 04:11 PM

الجهات الأمنية تدعو إلى توخي الحيطة والحذر

الضباب يعانق مرتفعات الهدا والشفا بالطائف

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الطائف

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عانق الضباب الكثيف منذ ساعات الصباح الباكر قمم مرتفعات الهدا والشفا في محافظة الطائف مصحوبًا برذاذ المطر.

ودعت الجهات الأمنية في المحافظة إلى توخي الحيطة والحذر والالتزام بالتوجيهات والتعليمات الصادرة من الدفاع المدني والمرور عند الخروج وقت الضباب، حيث تنعدم الرؤية على الطرقات.

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