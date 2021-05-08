أمي رفضت تمثيلي مع النساء.. "الحميدي": "كورونا" كشفته الفلافل.. نادم!

كشف عن طموحه لعمل بطولة مطلقة.. وقال: يمكنني النجاح بعيدًا عن القصبي

صنّف الفنان الكوميدي علي الحميدي نفسه كأحد نجوم الكوميديا في السعودية، مشيرًا إلى أنه يتمنى ذلك تاركًا الحكم للجمهور.

وكشف عن طموحه في برنامج "تفاعلكم" لعمل بطولة مطلقة، أو عمل سينمائي. ولفت إلى أن النص هو أهم مشكلة تواجه الفن السعودي.

وأوضح أن والدته كانت سبب رفضه التمثيل مع العنصر النسائي، لكن قناعاته تغيرت بعد موافقتها. لافتًا إلى أنه واجه اعتراضات عائلية بسبب عمله ممثلاً.

وأشار "الحميدي" إلى أن عدم شعوره بطعم الفلافل كان سبب اكتشاف إصابته بفيروس كورونا.

وأكد أنه يمكن النجاح بعيدًا عن الفنان ناصر القصبي، لافتًا إلى أن التمثيل وظيفته الرئيسية، معتبرًا أن الشهرة وصلت له متأخرًا كثيرًا، وأن تغريد الهويش أهم موهبة صاعدة في الساحة السعودية.

ورد "الحمدي" بالنفي على الاتهامات بالإساءة لأهل الجنوب قائلاً: "كان هذا كركتر، وأرجو ألا يخرج عن نطاق التمثيل". كما كشف أنه "نادم" على المشاركة في مسلسل "مليار ريال".