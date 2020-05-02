شرطة مكة المكرمة: القبض على أطراف المشاجرة الجماعية بأحد أحياء العاصمة المقدسة

صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة ، الرائد محمد عبدالوهاب الغامدي؛ بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمشاجرةٍ جماعية، بأحد أحياء العاصمة المقدسة؛ فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية - بفضلٍ من الله- عن القبض على أطرافها، وهم (6) مواطنين، أعمارهم في العقدين الثاني والثالث، وذلك إثر خلافات سابقة بينهم، وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة .