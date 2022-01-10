محافظ الحريق يتفقد موقع مهرجان "الحمضيات"

للاطلاع على معارضه وأجنحته ومرافقه

زار محافظ الحريق، محمد بن ناصر الجرباء، موقع مهرجان الحمضيات، للاطلاع على معارضه وأجنحته ومرافقه.

كما اطلع على سير الأعمال وبرنامج الفعاليات وبرامج التسوق، والتقى خلال الجولة بالمتسوقين وضيوف المهرجان.

وعبر المحافظ عن إعجابه، بما شاهده من حسن التنظيم والتسويق والحضور الكبير من المواطنين والمقيمين.

وقال إن المهرجان يحظى بدعم واهتمام من أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، ومن نائبة الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، وكذلك الدعم من أهالى المحافظة وأبنائها ومن كل القطاعات الحكومية بالمحافظة ومن الإعلاميين والمثقفين.

وتتواصل فعاليات المهرجان وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية وبالتشديد على تطبيقات وبروتوكولات جائحة كورونا وتحوراتها.

حيث تشرع أجنحة الحمضيات والفواكه أبوابها منذ الصباح وحتى المساء، وتزين ردهات وممرات الموقع بصنوف من منتجات التمور والعسل الطبيعي والتين البلدي ومنتجات الأسر المنتجة والأكلات الشعبية، كذلك الاستمتاع بعروض الألعاب وملاهي الأطفال.

إضافة إلى قيام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض وإدارة المساجد والدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالحريق، بتقديم البرنامج الدعوي المتزامن مع المهرجان بجوامع ومساجد المحافظة، وتنظيم الدورات وورش العمل التي تقدمها وزارة الزراعة والبيئة والمياه.

ويرافق هذه الفعاليات كرم أهالي المحافظة بفتح مزارعهم لاستقبال الضيوف.