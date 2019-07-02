تعرف على جامعة طوكيو التي زارها ولي العهد.. هذا ما تقدمه من منح

واحدة من أعرق المؤسسات التعليمية في العالم وأكثرها تميزاً

تُعد جامعة طوكيو التي زارها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على هامش زيارته الرسمية لليابان واحدة من أعرق جامعات العالم، والأعلى تصنيفاً وتميزاً على مستوى الجامعات الآسيوي، كما تخرج من كلياتها عدد كبير من العلماء الحاصلين على جائزة نوبل.

وناقش سمو ولي العهد مع البروفيسور ماكوتو جونو كامي رئيس الجامعة، إمكانية إسهام جامعة طوكيو في بناء الكوادر وتوطين المهارات السعودية في المجالات التي تميزت فيها اليابان علمياً وتقنياً.

وتضم الجامعة العريقة التي تأسست عام 1877م بين جنباتها عدداً من الكليات منها: الطب، والعلوم الدوائية، والهندسة، والعلوم، والفنون، والزراعة، والتعليم، والاقتصاد، والقانون، والآداب، كما يتبعها عدد من المعاهد ومنها: معهد العلوم الطبية، ومعهد العلوم البيولوجية، ومعهد بحوث علوم البحار، والمعهد الفيزيائي للحالة الصلبة، ومعهد الأبحاث العلمية والبحوث المتقدمة، ومعهد أبحاث الأشعة الكونية، ومعهد الزلازل للأبحاث، ومعهد العلوم الصناعية، ومعهد التاريخ، ومعهد العلوم الاجتماعية، ومعهد الثقافة الشرقية.

كيف يمكن أن يستفيد منها الطلاب السعوديون؟

تقدم جامعة طوكيو الكثير من المنح الدراسية، منها ما يمكن الحصول عليه بعد الوصول إلى اليابان، والبعض الآخر يتطلب الحصول عليه قبل السفر، كما أنها تستضيف عدداً كبيراً من الطلاب الأجانب من حول العالم، حيث تم قبول الطلاب الأجانب من أكثر من ١٠٠ دولة أجنبية لدخول جامعة طوكيو كل عام. ويشكل الصينيون نسبة 30% من الطلاب الأجانب، ليأتي بعدهم طلاب كوريا الجنوبية بنسبة 23%، يليهم الطلاب القادمون من أوروبا وأمريكا الشمالية بنسبة 12%، والنسبة الباقية للطلاب الأجانب من بقية دول العالم، وهو ما يعني وجود فرص كبيرة للطلاب السعوديين ليكونوا جزءاً من طلاب الجامعة العريقة.

وعبر موقعها الإلكتروني تشرح الجامعة كيفية التقديم للحصول على منحة جامعية للدراسة فيها.

وتصب الجامعة اهتماماً كبيراً على الأبحاث العلمية التي تحظى بتمويل القطاعين الخاص والعام، وتمول الحكومة اليابانية آلاف الأبحاث في جامعة طوكيو بمبالغ تصل لمئات الملايين من الدولارات، كما يشمل ذلك تمويل المشاريع حرصاً على دعمها ودفع عجلة الإنتاج، بحسب ما ذكره موقع "نيبون تايمز".

أبرز خريجي الجامعة

تخرج على يد أساتذة الجامعة العريقة عدد كبير من المشاهير على مستوى العالم، فقد تخرج منها كبار الساسة والوزراء في اليابان، كما تخرج منها عدد من كبار العلماء الحاصلين على جائزة نوبل المرموقة في الكثير من المجالات، ومن أشهر أساتذة الجامعة عالم الأمراض الرائد ياماغيوا كاتسوسابورو، الذي عرف بأبحاثه وأعماله الرائدة في مسببات الأورام السرطانية، حيث كان أول من يثبت ويشرح الآلية الكيميائية لتكون الورم السرطاني، كما تخرج من الجامعة الأديب الياباني الفائز بنوبل ياسوناري كاواباتا، وغيرهما من مشاهير العلم والأدب.