متحدث  "الصحة": المملكة ضمن الدول الأعلى تسجيلًا لحالات التعافي من كورونا

قال متحدث #وزارة_الصحة الدكتور محمد العبد العالي اليوم: إن نسبة التعافي في المملكة من فيروس كورونا متميزة، وهي من ضمن الدول الأعلى تسجيلًا لحالات التعافي.
وأضاف خلال الإيجاز الدوري حول فيروس كورونا: من العادات الجديدة حرص الجميع على أن يكون الحد الأقصى للتجمعات 50 شخصاً، ومراعاة المساحة.
فيروس كورونا الجديد
وزارة الصحة
وقال "العبد العالي": من الأمور التي تلقينا استفسارات عنها: (الدراسات، ونسبة الشفاء للأمراض المزمنة، والأمراض المزمنة، وخمول الفيروس).
"العبد العالي" شدد على أن يكون الحد الأقصى للتجمعات 50 شخصاً ومراعاة المساحة
قال متحدث #وزارة_الصحة الدكتور محمد العبد العالي اليوم: إن نسبة التعافي في المملكة من فيروس كورونا متميزة، وهي من ضمن الدول الأعلى تسجيلًا لحالات التعافي.
وأضاف خلال الإيجاز الدوري حول فيروس كورونا: من العادات الجديدة حرص الجميع على أن يكون الحد الأقصى للتجمعات 50 شخصاً، ومراعاة المساحة.
وقال "العبد العالي": من الأمور التي تلقينا استفسارات عنها: (الدراسات، ونسبة الشفاء للأمراض المزمنة، والأمراض المزمنة، وخمول الفيروس).