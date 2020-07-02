متحدث  "الصحة": المملكة ضمن الدول الأعلى تسجيلًا لحالات التعافي من كورونا

"العبد العالي" شدد  على أن يكون الحد الأقصى للتجمعات 50 شخصاً ومراعاة المساحة

قال متحدث #وزارة_الصحة الدكتور محمد العبد العالي اليوم: إن نسبة التعافي في المملكة من فيروس كورونا متميزة، وهي من ضمن الدول الأعلى تسجيلًا لحالات التعافي.


وأضاف خلال الإيجاز الدوري حول فيروس كورونا: من العادات الجديدة حرص الجميع على أن يكون الحد الأقصى للتجمعات 50 شخصاً، ومراعاة المساحة.


وقال "العبد العالي": من الأمور التي تلقينا استفسارات عنها: (الدراسات، ونسبة الشفاء للأمراض المزمنة، والأمراض المزمنة، وخمول الفيروس).

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

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02 يوليو 2020 - 11 ذو القعدة 1441 04:02 PM

"العبد العالي" شدد  على أن يكون الحد الأقصى للتجمعات 50 شخصاً ومراعاة المساحة

متحدث  "الصحة": المملكة ضمن الدول الأعلى تسجيلًا لحالات التعافي من كورونا

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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قال متحدث #وزارة_الصحة الدكتور محمد العبد العالي اليوم: إن نسبة التعافي في المملكة من فيروس كورونا متميزة، وهي من ضمن الدول الأعلى تسجيلًا لحالات التعافي.


وأضاف خلال الإيجاز الدوري حول فيروس كورونا: من العادات الجديدة حرص الجميع على أن يكون الحد الأقصى للتجمعات 50 شخصاً، ومراعاة المساحة.


وقال "العبد العالي": من الأمور التي تلقينا استفسارات عنها: (الدراسات، ونسبة الشفاء للأمراض المزمنة، والأمراض المزمنة، وخمول الفيروس).

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