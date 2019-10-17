خرج ولم يعد.. أسرة "سعد" تناشد مساعدتها في البحث عنه

غادر منزله في "عمق مكة" منذ عدة أيام ويعاني مشاكل نفسية

ناشد ذوو المواطن سعد العتيبي مساعدتهم في البحث عنه بعد أن غادر منزلهم الكائن في منطقة قرية عمق التابعة لمكة المكرمة منذ عدة أيام ثم اختفى أثره.

وقال أحد أشقاء المتغيب لـ"سبق": "سعد" يبلغ من العمر ٥٨ سنة ويعاني من مشاكل نفسية تؤثر على ذاكرته، لدرجة أنه أحياناً لا يعرف اسمه، وقد تغيّب عن أسرته منذ بداية الأسبوع الماضي، وتم إبلاغ مركز شرطة بحرة بذلك، وما زال البحث جارياً عنه.

وناشد المساعدة في البحث عن شقيقه، داعياً من يملك معلومات حوله، إلى أن يبلغ أقرب مركز للشرطة أو التواصل على أحد الأرقام التالية: "0541444102، 0552338352".

قرية عمق مكة المكرمة اختفاء

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17 أكتوبر 2019 - 18 صفر 1441 02:43 PM

غادر منزله في "عمق مكة" منذ عدة أيام ويعاني مشاكل نفسية

خرج ولم يعد.. أسرة "سعد" تناشد مساعدتها في البحث عنه

فهد الغبيوي

مكة المكرمة

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ناشد ذوو المواطن سعد العتيبي مساعدتهم في البحث عنه بعد أن غادر منزلهم الكائن في منطقة قرية عمق التابعة لمكة المكرمة منذ عدة أيام ثم اختفى أثره.

وقال أحد أشقاء المتغيب لـ"سبق": "سعد" يبلغ من العمر ٥٨ سنة ويعاني من مشاكل نفسية تؤثر على ذاكرته، لدرجة أنه أحياناً لا يعرف اسمه، وقد تغيّب عن أسرته منذ بداية الأسبوع الماضي، وتم إبلاغ مركز شرطة بحرة بذلك، وما زال البحث جارياً عنه.

وناشد المساعدة في البحث عن شقيقه، داعياً من يملك معلومات حوله، إلى أن يبلغ أقرب مركز للشرطة أو التواصل على أحد الأرقام التالية: "0541444102، 0552338352".

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