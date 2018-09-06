بالعطور والهدايا.. وكالة المسجد النبوي تودع الحجاج بمطار "محمد بن عبدالعزيز"

ضمن حملة "خدمة الحاج والزائر وسام وفخر لنا" في عامها السادس

تصوير -عمار الأحمدي: ضمن حرص واهتمام الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بضيوف الحرمين الشريفين حجاج بيت الله الحرام وزوار المسجد النبوي الشريف، بدأت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ممثلة بإدارة شؤون الزيارة بتوديع حجاج بيت الله الحرام زوار المسجد النبوي المغادرين لبلدانهم بعد انتهائهم من أداء مناسك الحج بحمد من الله ومنته.

وأوضح مدير إدارة شؤون الزيارة حسن مكي أنه تم وضع موقع بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة لتوديع ضيوف الرحمن بتطيبهم وتوزيع الهدايا عليهم.

وأكد "مكي" أن ذلك يأتي انطلاقًا من حملة الوكالة ( خدمة الحاج والزائر وسام وفخر لنا) في عامها السادس، سائلاً الله عز وجل أن يتقبل منهم صالح الأعمال وأن يعيدهم إلى بلدانهم بالسلامة والصحة والعافية، وأن يوفق ولاة الأمر - حفظهم الله - لخدمة الحرمين الشريفين لما يحب ويرضى.