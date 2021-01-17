الهيئة الوطنية للأمن السيبراني ووكالة الأنباء السعودية تعززان التعاون المشترك بينهما

مذكرة تفاهم تسهم في تحقيق الأهداف الوطنية للجهتين وتوظيف إمكاناتهما وخبراتهما

وقّعت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني ووكالة الأنباء السعودية، مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات العمل المشتركة؛ بهدف تعزيز القدرات في مجال الأمن السيبراني، وإتاحة التدريب ومشاركة المعلومات.

وسيسهم توقيع هذه المذكرة في تحقيق الأهداف الوطنية للجهتين، وتوظيف إمكاناتهما وخبراتهما، حيث ستعمل الهيئة بموجب المذكرة على تقديم الدعم اللازم للوكالة لتمكينها من تنفيذ ما يصدر من تشريعات متعلقة بالأمن السيبراني من الهيئة، وكذلك التعاون في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني.

وكان محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الدكتور خالد بن عبدالله السبتي، والأستاذ عبدالله بن فهد الحسين، قد وقعا المذكرة في وقت سابق.