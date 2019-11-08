"العميمي" يتجول بركن "الإسلامية" بالجناح السعودي في معرض الشارقة للكتاب

قال إن ما تقدمه السعودية لنشر قيم الإسلام الوسطي للعالم محل فخر واعتزاز

زار سلطان العميمي، الناقد والشاعر والباحث مدير أكاديمية الشعر العربي التابعة لهيئة أبوظبي للثقافة والتراث، ركن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالجناح السعودي في معرض الشارقة الدولي للكتاب الذي تتواصل فعالياته في دورته الـ38، وتشارك فيه أكثر من 2000 دار نشر من 81 دولة حول العالم.

وتفصيلاً، بدأ "العميمي" جولته بالجناح السعودي، واستمع لشرح وافٍ عن مشاركة الشؤون الإسلامية بأقسامها المختلفة، بدءًا من مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، ووكالة الوزارة للمطبوعات والبحث العلمي.. وتعرَّف على المعروضات والإصدارات العلمية في مختلف العلوم الشرعية.

وعبَّر "العميمي" عن سعادته بهذه الزيارة لجناح السعودية المشارك بهذا المعرض، مبينًا أن ما شاهده في جناح السعودية بشكل عام، وركن وزارة الشؤون الإسلامية بشكل خاص، هو عمل كبير، يبعث بالبهجة والسرور، وشيء عظيم، تقدمه السعودية الشقيقة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين لخدمة الإسلام والمسلمين بالعالم.

وأعرب الشاعر الإماراتي عن إعجابه بما تقوم به وزارة الشؤون الإسلامية بالسعودية من مناشط متنوعة في مجال الدعوة إلى الله، ونشر قيم الإسلام الوسطي الذي تسير عليه السعودية، وتصدِّره للعالم، وهو محل فخر واعتزاز لكل سعودي نبيل.

وفي ختام زيارته تسلم "العميمي" من مشرفي الركن مجموعة من مطبوعات الوزارة المختلفة، ونسخة من كتاب الله الكريم التي وصفها بأغلى وأثمن هدية يحصل عليها. كما التُقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.

يُذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية تميزت مشاركتها بمعرض الشارقة الدولي للكتاب بتوزيع آلاف الإصدارات العلمية والمصاحف، إلى جانب تقديم خدمات إلكترونية لزوار المعرض، تواكب رؤية السعودية 2030. كما تحظى مشاركتها بدعم ومتابعة من الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.