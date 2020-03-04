التعاون يخسر خدمات أميسي 10 أيام .. وفحوص مكثفة للسهلاوي

أعلن نادي التعاون غياب لاعب الفريق الكروي الأول سيدريك أميسي لمدة 10 أيام بعد أن بينت الفحوص الطبية التي خضع لها إصابته بتمدد في الرباط الصليبي، في حين يحتاج المهاجم محمد السهلاوي إلى إجراء المزيد من الفحوص على موضع إصابته في عضلة الفخذ الخلفية.

ونشر النادي عبر حسابه على موقع "تويتر" تغريدة قال فيها: "أظهرت الفحوص الطبية التي خضع لها اللاعب سيدريك أميسي على موضع إصابته عن وجود تمدد في الرباط الداخلي للركبة ، يحتاج معه إلى برنامج تقوية لمدة 10 أيام قبل العودة للتمارين الجماعية، فيما يحتاج زميله محمد السهلاوي إلى مزيد من الفحوص على إصابته في عضلة الفخذ الخلفية.

يُشار إلى أن الثنائي لم يكملا مباراة الهلال في الجولة الماضية من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين نتيجة تعرضهما للإصابة والتي خسرها الفريق الأصفر بهدف بلا رد.



وعليه تأكد غياب الثنائي عن مباراتي فريقيهما أمام أبها في الجولة المقبلة، والأهلي في الجولة الـ22 من الدوري المحلي.