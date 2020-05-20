"حساب المواطن" يعلن صدور "نتائج الأهلية" للدورة الـ31

بلغت الدفعة 30 للبرنامج 2 مليار ريال لـ12 مليون مستفيد

أعلن برنامج "حساب المواطن" صدورَ "نتائج الأهلية" للدورة 31 (شهر يونيو 2020).

وقال البرنامج عبر حسابه في تويتر: صدرت نتائج الأهلية للدورة 31 (شهر يونيو 2020) وللتحقق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي: http://ca.gov.sa .

وكانت قد بلغت الدفعة 30 للبرنامج 2 مليار ريال لـ12 مليون مستفيد وتابع، شملهم الدعم في برنامج حساب المواطن لشهر مايو.