"حساب المواطن" يعلن صدور "نتائج الأهلية" للدورة الـ31

بلغت الدفعة 30 للبرنامج 2 مليار ريال لـ12 مليون مستفيد

أعلن برنامج "حساب المواطن" صدورَ "نتائج الأهلية" للدورة 31 (شهر يونيو 2020).

وقال البرنامج عبر حسابه في تويتر: صدرت نتائج الأهلية للدورة 31 (شهر يونيو 2020) وللتحقق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي: http://ca.gov.sa .

وكانت قد بلغت الدفعة 30 للبرنامج 2 مليار ريال لـ12 مليون مستفيد وتابع، شملهم الدعم في برنامج حساب المواطن لشهر مايو.

حساب المواطن

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20 مايو 2020 - 27 رمضان 1441 09:25 PM

بلغت الدفعة 30 للبرنامج 2 مليار ريال لـ12 مليون مستفيد

"حساب المواطن" يعلن صدور "نتائج الأهلية" للدورة الـ31

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلن برنامج "حساب المواطن" صدورَ "نتائج الأهلية" للدورة 31 (شهر يونيو 2020).

وقال البرنامج عبر حسابه في تويتر: صدرت نتائج الأهلية للدورة 31 (شهر يونيو 2020) وللتحقق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي: http://ca.gov.sa .

وكانت قد بلغت الدفعة 30 للبرنامج 2 مليار ريال لـ12 مليون مستفيد وتابع، شملهم الدعم في برنامج حساب المواطن لشهر مايو.

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