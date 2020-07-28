"الطائف" الأكثر إصابة بكورونا بين مدن المملكة.. اليوم

سجلت 183 حالة جديدة.. والإجمالي يبلغ 9.796

تصدّرت "الطائف" قائمة إصابات فيروس كورونا بالمملكة اليوم الثلاثاء.

وسجلت الطائف اليوم 183 إصابة جديدة الماضية، ليبلغ إجمالي الإصابات بها 9.796 إصابة منذُ بدء الجائحة.

هذا وبلغت حالات التعافي لديها من جراء الفيروس 7757 حالة، بعد تسجيلها 65 حالة تعافٍ جديدة، بدون تسجيل حالات وفاة - ولله الحمد، فيما لا زالت 1958 حالة تتلقى الرعاية الطبية باعتبارها حالات نشطة مُصابة بالفيروس

فيروس كورونا الجديد

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28 يوليو 2020 - 7 ذو الحجة 1441 04:33 PM

سجلت 183 حالة جديدة.. والإجمالي يبلغ 9.796

"الطائف" الأكثر إصابة بكورونا بين مدن المملكة.. اليوم

فهد العتيبي

الطائف

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تصدّرت "الطائف" قائمة إصابات فيروس كورونا بالمملكة اليوم الثلاثاء.

وسجلت الطائف اليوم 183 إصابة جديدة الماضية، ليبلغ إجمالي الإصابات بها 9.796 إصابة منذُ بدء الجائحة.

هذا وبلغت حالات التعافي لديها من جراء الفيروس 7757 حالة، بعد تسجيلها 65 حالة تعافٍ جديدة، بدون تسجيل حالات وفاة - ولله الحمد، فيما لا زالت 1958 حالة تتلقى الرعاية الطبية باعتبارها حالات نشطة مُصابة بالفيروس

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فيروس كورونا الجديد

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