"غاز المدفأة" يقتل عائلة أردنية من 6 أفراد

الدفاع المدني يحث على "الاستخدام الآمن للمدافئ"

في حادثة تدق جرس تحذير، توفي ستة أشخاص من أسرة أردنية واحدة، السبت، على إثر الاختناق داخل منزلهم في محافظة الكرك جنوبي البلاد، من جراء استنشاقهم الغازات المنبعثة من مدفأة الغاز، أثناء النوم.

وحسب "سكاي نيوز عربية"، أوضح المتحدث باسم الدفاع المدني الأردني، إياد العمرو، أن كوادر الإسعاف تعاملت مساء السبت مع وفاة الأشخاص الستة، أثناء نومهم، في منطقة سول بمحافظة الكرك، على بعد 118 كيلومترًا جنوبي عمان.

وأضاف أن "فرق الإسعاف قامت بإخلاء المتوفين، وهم الأم والأب وأطفالهم الأربعة إلى مستشفيي الكرك الحكومي والأمير علي العسكري".

وحث العمرو المواطنين على "ضرورة الاستخدام الآمن والسليم للمدافئ وتفقد الخراطيم الواصلة ما بين الأسطوانة وجسم المدفأة وعدم ترك المدفأة مشتعلة أثناء النوم".

وغالبًا ما تقع حوادث من هذا النوع في الأردن، حيث تلجأ العديد من الأسر إلى استخدام المدافئ النفطية والغازية منخفضة الكلفة وتركها تعمل أثناء نومهم.

ويشهد الأردن منذ أيام منخفضًا جويًا أدى إلى هبوط كبير في درجات الحرارة خلال فترة الليل.